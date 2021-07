Consécration à New York de la chanteuse marocaine Rhita Nattah

“Je suis tellement fière de moi, tout un panneau publicitaire à New York, et je suis 100 % indépendante. Pas de label, pas de manager, pas de Promotion, pas d’offres d’édition, Nada !”, c’est ainsi que la chanteuse marocaine Rhita Nattah a exprimé sa joie de voir d’immenses panneaux afficher sa photo en haut des immeubles du mythique quartier de Time Square à New York.