Chine : le gouvernement appelle à une maîtrise rapide de la résurgence du Covid-19 à Hainan

Le gouvernement chinois a appelé, samedi, par la voix de la vice-Première ministre chinoise Sun Chunlan, à une maîtrise rapide de l’actuelle résurgence des cas de Covid-19 dans la province méridionale chinoise de Hainan.

Mme Sun, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a lancé l’appel lors d’une visite d’inspection à Sanya, ville touristique côtière de Hainan, qui connait une hausse inquiétante des infections. Elle a mis l’accent sur l’importance d’une planification globale et la prise de mesures fermes pour contenir les cas de Covid-19 dans les meilleurs délais. Elle a également appelé à l’accélération des efforts pour construire des hôpitaux provisoires, optimiser le processus des tests d’acide nucléique et renforcer la prévention et le contrôle épidémiques au niveau communautaire.

Notant que les services offerts aux touristes bloqués devaient être assurés, Mme Sun a demandé à la province d’effectuer une évaluation appropriée des risques et de mettre strictement en œuvre les mesures de prévention et de contrôle pour arrêter la propagation de l’épidémie.

La province de Hainan a enregistré vendredi 3.315 cas confirmés, et 3.084 cas asymptomatiques de Covid-19 depuis le début de la nouvelle vague dans la province, qui a commencé le 1er août, ont indiqué samedi les autorités locales. La situation à Sanya continue d’évoluer rapidement, et la situation épidémique dans des villes et des districts de Hainan, dont Danzhou et Lingshui, est en phase de développement, selon le Centre provincial de prévention et de contrôle du Covid-19. Par ailleurs, les autorités poursuivent les efforts pour évacuer les touristes bloqués à Sanya.

Samedi, 7.321 touristes bloqués à Sanya et 1.514 touristes bloqués à Haikou, capitale provinciale, ont quitté l’île dans le cadre de vols organisés par les autorités.