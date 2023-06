Changement climatique: la MedCOP appelle à apporter des financements supplémentaires aux pays en développement (Déclaration)

Les intervenants ont, par ailleurs, noté l’impératif d’améliorer la réponse des gouvernements locaux et régionaux à l’urgence climatique, promouvoir une vision à long terme et une planification à moyen terme du développement local, renforcer le rôle des gouvernements régionaux et des territoires dans l’action climatique, à travers l’élaboration de plans climat locaux sensibles au genre.

Ils ont aussi exhorté les gouvernements locaux et régionaux à accorder la priorité aux solutions fondées sur la nature dans le cadre de leurs stratégies de gestion des espaces urbains et naturels, appelant à aligner les politiques locales sur les agendas climatiques nationaux et internationaux, renforcer les solutions au niveau local pour éviter et minimiser les déplacements forcés liés aux catastrophes et au changement climatique, grâce au renforcement de la résilience et à la réduction des risques de catastrophe.

La MedCOP a, en outre, appelé à créer un environnement propice aux solutions financières innovantes pour les municipalités, grâce à un accès direct au financement climatique, à l’accès au marché des capitaux, à la capacité de bénéficier de mécanismes de garanties et à la possibilité de s’engager dans des partenariats public-privé (PPP).

Ce Forum a également plaidé pour que les plans et programmes d’adaptation au niveau des pays méditerranéens s’inscrivent dans le cadre d’une approche nationale, sensible au genre, égalitaire et transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, ainsi que pour la mise en place des mécanismes opérationnels pour faciliter l’accès des femmes aux financements climatiques, et la promotion du leadership féminin, afin que la gestion des ressources naturelles et les actions liées à l’environnement et aux risques de catastrophe soient plus efficaces.

La ligne directrice de la MedCOP 2023 est de contribuer à asseoir une dynamique méditerranéenne basée sur les territoires, visant à faire face aux défis du changement climatique, de poursuivre et d’accélérer la coopération des pays et des régions du pourtour méditerranéen autour de projets concrets portés par des outils programmatiques opérationnels.