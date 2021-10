Cash investigation: DSK fustige “la méchanceté” qui “devient mensonge”

L’ex-directeur général du Fonds monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn, devenu consultant et conférencier, a vivement rejeté les accusations contenues dans le magazine Cash investigation, diffusé le 7 octobre sur France 2.

Pour créer et faire le buzz sur les réseaux sociaux, l’équipe d’Elise Lucet diffuse un teaser dans lequel elle présente DSK comme un homme “jouant avec les frontières fiscales” et accuse “‘l’ancien ministre de gauche [d’avoir] implanté ses sociétés dans des endroits du monde où l’impôt est à 0″.

Cette enquête à charge, exclusivement consacrée à DSK, annonce la couleur dès les premières minutes, allant jusqu’à forcer la porte de sa demeure à Marrakech.

Visiblement exaspéré par les raccourcis d’Elise Lucet à la tête de Cash investigation, l’ancien ministre des Finances et de l’Economie a rétorqué via un tweet lapidaire: “Quand la méchanceté devient mensonge. Vos équipes de professionnels auraient pu vérifier que je suis résident fiscal marocain depuis 2013 et (…) j’y paye mes impôts à hauteur de 23,8 % de mes bénéfices, soit 812.000 euros pour les années 2018, 2019 et 2020”.

Ce tweet a suscité une avalanche de messages de soutien et de solidarité avec l’ancien patron du FMI.

Ce n’est pas du journalisme mais une entreprise de démolition de l’image et de l’honneur de DSK, comme d’autres. C’est de surcroît financé par de l’argent public ? — Charles Cohen (@chacohparis) October 4, 2021

Ils ne vous lâcheront donc jamais !!! Vous ne devriez même pas vous justifiez — Rachel (@racheldupre) October 4, 2021

Les jaloux et les aigris n’ont qu’à faire la même chose. DSK a payé de son honneur, brisé sa carrière politique, s’était mérité. Libre à lui de se reconstruire ou il veut en toute l’égalité. Lâchez lui les basquettes. — Domifa (@domifa38) October 5, 2021

Quand le Maroc créé Casablanca Finance City ( CFC) pour attirer des capitaux, chose qui existe à Dubai, Doha , Londres ou Singapour, la presse française, comme sur L’OCP, concocte une émission sur #DSK, et taxe le Maroc de Paradis fiscal!! — rebakch (@rakebabra) October 4, 2021