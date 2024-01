CAN-2023: la magie du ballon rond africain célébrée en Côte d’Ivoire

Un mois durant, le football africain sera à l’honneur, à l’occasion de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), qu’accueillera la Côte d’Ivoire pour la 2ème fois de l’histoire de la plus grande compétition footballistique continentale.

Après 1984, la Côte d’Ivoire s’apprête à célébrer à nouveau la magie du ballon rond africain, pour une édition qui s’annonce passionnante et promet au public de vivre des moments uniques sous le signe de l’émotion, du beau jeu et du suspense.

Du 13 janvier au 11 février, ce ne sont pas moins de 24 sélections africaines, réparties en six groupes, qui vont s’affronter dans l’espoir d’atteindre le Graal.

A coup sûr, la lutte sera acharnée entre toutes ces équipes qui auront à cœur de donner le maximum pour tirer leur épingle du jeu et succéder au Sénégal sur le trône du football africain.

Pour le lever de rideau de cette 34è édition de la CAN, les yeux des amoureux du ballon rond seront rivés sur le stade Alassane Ouattara à Abidjan, où le pays hôte se mesurera à la Guinée-Bissau, le samedi 13 janvier.

Outre le stade Alassane Ouattara où sera donné le coup d’envoi de la CAN-2023, cinq autres stades ont été retenus pour accueillir les rencontres au programme de cette compétition continentale. Il s’agit du stade Félix Houphouët-Boigny (Abidjan), Stade de la Paix (Bouaké), Stade Amadou Gon Coulibaly (Korhogo), Stade Charles Konan Banny (Yamoussoukrou), ainsi que du Stade Laurent Pokou (San Pedro).

S’agissant du format de la compétition, avec 24 sélections prenant part à la CAN-2023, les deux premières équipes de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale, au terme de la phase de poules. La compétition se poursuivra avec les quarts de finale, les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale.

Les huitièmes de finale commenceront le samedi 27 janvier, tandis que le coup d’envoi des quarts de finale sera donné le vendredi 2 février.

Les demi-finales se tiendront le mercredi 7 février, le match pour la troisième place (samedi 10 février) et la finale le dimanche 11 février, au stade Alassane Ouattara d’Abidjan.

En plus du titre tant convoité de championne d’Afrique, l’équipe gagnante de la 34è Coupe d’Afrique des Nations recevra une dotation record de 7 millions de dollars (6,4 millions d’euros),

Selon la Confédération Africaine de Football (CAF), il s’agit d’une augmentation de 40% de la dotation attribuée au vainqueur de la plus importante compétition footballistique africaine.

« Nous avons augmenté le prix du vainqueur de la CAN à 7.000.000 USD, ce qui représente une augmentation de 40% par rapport à la CAN précédente. Je suis convaincu qu’une partie de ce montant contribuera au développement du football et profitera à toutes les parties prenantes du football, tout en aidant nos associations membres dans leur administration », a expliqué le Président de la CAF, Patrice Motsepe.

Le finaliste de cette CAN 2023 percevra 4 millions de dollars. Par ailleurs, chaque demi-finaliste repartira avec 2,5 millions de dollars et chacun des quatre quarts de finalistes, 1,3 million de dollars.