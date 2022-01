CAN-2021: le sélectionneur du Maroc évoque des soucis liés aux blessures et au Covid-19

“Comme toutes les équipes, nous avons des soucis liés aux blessures et d’autres liés à la Covid-19”, a affirmé, dimanche à Yaoundé, le sélectionneur national de l’équipe du Maroc, Vahid Halilhodžić.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match contre le Ghana pour le compte de la première journée du groupe C de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2021, qui débute ce dimanche au Cameroun, le sélectionneur national a souligné que “comme toutes les équipes, nous avons des soucis liés aux blessures et d’autres liés à la Covid-19”.

Il a noté que l’équipe nationale a beaucoup travaillé et déployé maints d’efforts pour surpasser ces problèmes.

Le coup d’envoi de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations sera donné, dimanche à 17h00 heure locale (16h00 GMT) au stade d’Olembe, à Yaoundé.

Le Cameroun, pays hôte, jouera contre le Burkina Faso en match d’ouverture.

Les Lions de l’Atlas se lancent dans cette compétition continentale lundi face au Ghana.

Le Maroc est logé au groupe C aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores.