La Coupe d’Afrique des Nations 2021 sera diffusée dans plus de 150 pays du monde

Les grandes chaînes de diffusion à travers le monde s’apprêtent à diffuser la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), qui démarre dimanche à Yaoundé, où le tournoi sera retransmis dans plus de 150 pays du monde.

“Le décor est planté pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021. Le monde entier se prépare à vivre l’un des évènements les plus prestigieux au monde et les diffuseurs du monde entier se sont engagés à retransmettre les images du tournoi à des millions de fans dans 157 pays”, précise un communiqué de la Confédération africaine de football (CAF).

Les footballeurs vedettes d’Afrique ont enflammé les stades de football du monde. Leur popularité et leur talent ont suscité un intérêt sans précédent de la part des principaux diffuseurs d’Afrique et du monde entier.

Canal+, SuperSport et StarTimes retransmettront le tournoi en Afrique subsaharienne, tandis que beIN Sport étendra la diffusion de l’Afrique du Nord au Moyen-Orient, ainsi que sur ses chaînes de la région Asie-Pacifique et Amérique du Nord, notamment les États-Unis, et aussi bien le Cambodge que le Laos, indique le communiqué.

ESPN diffusera la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021 dans ses territoires d’Amérique latine en Amérique du Sud et centrale et dans les Caraïbes, notamment l’Argentine, l’Uruguay, le Venezuela, les îles Vierges britanniques, le Nicaragua, la Guyane et la Bolivie, poursuit la même source.

Au Royaume-Uni, la BBC et BSkyB diffuseront le tournoi à un public impatient de voir comment les stars de la Premier League anglaise se comportent au Cameroun, tandis qu’au Brésil, le principal diffuseur Bandeirantes retransmettra le tournoi, ajoute-t-on.

En Europe, la France sera couverte par beIN Sports, l’Italie par Discovery et l’Allemagne par SportDigital. Les fans nordiques pourront regarder sur les chaînes sportives de NENT, tandis que l’Europe de l’Est se connectera à SportKlub, lit-on dans le communiqué.

Tous les fans de football du continent africain sont sûrs de regarder les matches de leurs équipes nationales, avec les diffuseurs publics des pays participants prêts pour la retransmission depuis le Cameroun.

Enfin, pour les territoires non couverts par les partenaires de diffusion de la CAF, la CAF diffusera tous les matchs en direct avec un choix de commentaires en français ou en anglais sur sa chaîne YouTube CAF TV et sur son site officiel CAFOnline.com.

Cité par le communiqué, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a toujours plaidé pour que le football africain soit accessible à tous non seulement sur le continent africain mais dans le monde.

Il a souligné que “la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies est notre événement phare non seulement à la CAF mais aussi en Afrique. C’est un événement sans égal en termes d’attrait et de prestige. Nous ne sommes pas surpris par l’énorme demande des grands réseaux mondiaux. C’est une indication claire de la popularité croissante du football africain dans le monde et un signal fort que la CAN a gagné en stature et en attrait pour devenir l’un des plus grands événements sportifs du monde”.