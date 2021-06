Arctique: l’administration Biden suspend les forages pétroliers dans une aire protégée

Cette zone protégée est l’une des plus grandes étendues de nature sauvage des États-Unis. Elle abrite des oiseaux aquatiques, des caribous et des ours polaires mais renferme aussi pas moins de 11 milliards de barils de pétrole, souligne le New York Times qui rappelle que les démocrates et les républicains se sont livrés une rude bataille pendant plus de quatre décennies au sujet de l’octroi ou non de permis de forages.

La ministère américain de l’Intérieur conduira une analyse de l’impact environnemental des permis attribués de même qu’il examinera les fondements juridiques de la décision prise dans ce sens par l’administration précédente.

Bien que la suspension des permis de forages fait suite au décret du président Biden dès le jour de son investiture visant à suspendre de nouveaux forages dans l’Arctique, elle constitue également un moyen pour le locataire de la Maison Blanche de consolider son engagement écologique après avoir été critiqué par des militants écologiques pour son récent soutien discret à des projets des énergies fossiles.