Aramex ouvre un 2ème Centre de services à Marrakech

L’ouverture du nouveau Centre de Services Aramex à Marrakech est conforme au programme d’investissement de l’opérateur qui vise à étendre davantage sa présence et son réseau de succursales au Maroc, a indiqué la Société dans un communiqué, ajoutant qu’elle vise également à accompagner le développement du pays et, ainsi, répondre aux besoins croissants en B2B et B2C par des solutions logistiques plus rapides et plus fiables.

Le nouveau Centre de services, situé au lotissement El Manar- quartier Izdihar à Marrakech, est le deuxième point de service d’Aramex dans la cité ocre, a noté la société qui fournit des solutions de transport, y compris le courrier express, le transit de fret et la logistique.

Le Centre porte le nombre total des points de services au Maroc à quatorze et la surface totale d’infrastructure logistique à plus de 40.000 m², affirmant ainsi son engagement sur le marché marocain et renforçant son positionnement.

Aramex a saisi cette occasion pour exprimer sa volonté de continuer d’investir davantage sur des succursales et des installations dans le Royaume, dont la situation géographique est stratégique pour son développement régional.

En participant à l’essor du secteur de la logistique au Maroc, l’opérateur désire faire de son réseau local une plaque tournante pour la région, car le Maroc dispose de tous les atouts pour atteindre rapidement cet objectif, a-t-elle relevé.

Depuis sa fondation en 1982, Aramex s’est développé à devenir un leader mondial de l’industrie de la logistique et du transport reconnu pour ses services innovants et personnalisés pour les entreprises et les consommateurs. Côté sur le marché financier de Dubaï où, siège la maison mère, l’emplacement de la Société aux Emirats Arabes Unis représente une liaison entre l’Est et l’Ouest, permettant d’atteindre le plus de client grâce aux différentes solutions logistiques mondiales.

Aramex opère actuellement dans plus de 600 villes à travers 60 pays dans le monde, et emploie plus de 17.000 professionnels.