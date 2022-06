Akhannouch: la Nuit des musées vise à rapprocher l’art des citoyens

La Nuit des musées et des espaces culturels, organisée par la Fondation Nationale des Musées, la Fondation Jardin Majorelle et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, constitue une initiative pour rapprocher l’art des citoyens, a déclaré mercredi à Rabat le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse, à l’occasion du lancement de la première session de cette manifestation au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Economie sociale et solidaire, Fatima Zahra Amor, le président de la Fondation Nationale des musées, Mehdi Qotbi, le maire de Rabat, Asmaa Rhlalou, et le président de la Fondation Jardin Majorelle, Madison Cox, le chef du gouvernement a souligné que “la Nuit des Musées et des Espaces Culturels, qui sera organisée chaque année avec accès libre, vise à rapprocher l’art des citoyens.”

Il a précisé, dans ce contexte, que “cette importante initiative traduit la vision clairvoyante” du Roi visant à restructurer les musées, à travers la mobilisation d’investissements et la création d’un grand dynamisme dans ce domaine.

De son côté, M. Bensaïd a souligné que cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la dynamisation du champ culturel, notamment après deux années d’interruption forcée en raison des répercussions de la pandémie du Coronavirus.

Il a indiqué que la culture joue désormais un rôle social et économique important, expliquant que la promotion de la culture nationale est de nature à créer un marché culturel dans les domaines du cinéma, du théâtre, des musées et autres.

Pour sa part, Mme Amor a indiqué que la Nuit des musées et des espaces culturels “constitue une occasion unique pour valoriser le patrimoine culturel marocain, notamment en facilitant l’accès des citoyens à ces espaces”.

Après avoir mis en avant la relation étroite entre culture et tourisme, la ministre a expliqué que 65% des touristes visitent le Maroc à des fins de découverte culturelle, soulignant la nécessité de faire connaître ce patrimoine et de l’investir dans la valorisation de l’offre touristique du Royaume.

Elle a souligné que le ministère du Tourisme “travaille aux côtés du ministère de la Culture pour mettre gratuitement le patrimoine culturel à la disposition des touristes afin de promouvoir le tourisme étranger”.

M. Qotbi a, quant à lui, estimé que la première Nuit des musées et des espaces culturels est une célébration des lumières, des couleurs et de la culture, ajoutant que plus de quarante musées et espaces culturels à travers le Royaume ouvriront gratuitement et jusqu’à minuit leurs portes à un public plus large et plus diversifié possible pour voir les œuvres qu’ils abritent et découvrir les collections qu’ils présentent.

De son côté, M. Madison Cox a souligné que “cet événement exceptionnel est l’occasion d’explorer la grande diversité qui caractérise les institutions culturelles au Maroc”.

La nuit des musées et des espaces culturels se veut comme un événement annuel qui reflète le dynamisme culturel au Maroc.

Oujda, Tétouan, Tanger, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Safi et Marrakech offriront ainsi une multitude de programme d’expositions d’art moderne, contemporain et ethnographique pour permettre à tous les publics d’investir les musées.