Air Arabia dévoile le programme de ses vols spéciaux au départ du Maroc

La compagnie low-cost Air Arabia a mis en ligne le programme des vols spéciaux au départ de Casablanca, Tanger, Fès et Nador à destination de plusieurs villes européennes.

La mise en vente des billets est ouverte via internet et en agence.

Nos vols spéciaux mis en vente en ligne et en agence depuis cet après-midi. Plusieurs routes au départ de Casablanca, Tanger, Fez and Nador. Welcome on Board pic.twitter.com/sMiScNR0fp

— Laila Mechbal (@LailaMechbal) July 10, 2020