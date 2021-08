Afghanistan: Biden promet de compléter l’évacuation, admet des risques

Le président des Etats-Unis, Joe Biden s’est à nouveau engagé, vendredi, à tout mettre en œuvre pour évacuer les citoyens américains et les Afghans qui les ont aidé en Afghanistan, tout en reconnaissant que la mission est “risquée” et la situation “imprévisible” sur fond de scènes de chaos à Kaboul. “Cette mission d’évacuation est dangereuse.

Cela implique des risques pour nos forces armées et sa conduite dans des circonstances difficiles”, a déclaré M. Biden lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

“Je ne peux pas promettre quel sera le résultat final ou ce qu’il sera, que ce sera sans risque de perte. Mais en tant que commandant en chef, je peux vous assurer que je mobiliserai toutes les ressources nécessaires”, a-t-il indiqué, défendant à nouveau sa décision de maintenir le retrait d’Afghanistan alors qu’il fait face à de vives critiques depuis la prise de pouvoir rapide du pays par les talibans.

Joe Biden a insisté sur le fait que les États-Unis allaient évacuer tous les Américains avant le départ des troupes à la fin du mois et que son administration s’engageait à évacuer les Afghans qui ont aidé les États-Unis durant ce conflit.

Il a assuré plus de 18 000 personnes ont été évacuées depuis juillet et 13 000 depuis le 14 août. Près de 6 000 soldats américains sont déployés pour assurer la sécurité et la gestion de l’aéroport de Kaboul pour assurer l’opération d’évacuation massive.

A la tête d’une coalition d’alliés, les États-Unis ont mené la guerre en Afghanistan pendant 20 ans et dépensé des milliards de dollars pour soutenir le gouvernement afghan et former ses forces de sécurité. Les talibans ont néanmoins pris le contrôle du pays au terme d’une offensive éclair qui n’a pas dépassé 11 jours.

Lors de sa première apparition depuis la prise de Kaboul, le président américain Joe Biden a affirmé que “les Américains ne doivent pas mourir pour une guerre que les Afghans ne veulent pas mener pour eux-mêmes”.