La Colombie annonce qu’elle va accorder un “refuge temporaire” aux Afghans

“La Colombie rejoint les pays alliés qui vont offrir un soutien aux États-Unis en faveur de ces ressortissants afghans qui les ont aidés pendant des années et qui sont en train de faire un transfert migratoire vers ce pays”, a indiqué Duque dans un communiqué, précisant qu’ils resteront en Colombie “temporairement”.

Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul dimanche après l’entrée de leurs combattants dans la ville sans rencontrer une véritable résistance après avoir conquis toutes les autres provinces afghanes.

Les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes d’Afghanistan en mai et sont en train d’accélérer l’évacuation des Américains restant dans ce pays en plus de leurs alliés et collaborateurs locaux.

Duque, qui a rencontré l’ambassadeur de Washington à Bogotá, Philip Goldberg, en présence de la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères, Marta Lucía Ramírez, a expliqué que les États-Unis “prendront en charge les frais de prise en charge de ces personnes” et veilleront à ce que les Afghans arrivent “rapidement” aux Etats-Unis pour régulariser leur situation migratoire.

“C’est une déclaration dans laquelle nous sommes unis par la protection des droits humains, des femmes et bien sûr aussi avec nos alliés quand ils ont besoin de nous”, a ajouté le chef de l’Etat.

Pour sa part, l’ambassadeur Goldberg a souligné que “les États-Unis restent déterminés à fournir un refuge à ces citoyens afghans” et a remercié la Colombie “de leur avoir fourni un lieu temporaire avant de se rendre aux États-Unis”.

L’annonce de Duque intervient presque au même moment où le porte-parole du département d’État, Ned Price, a expliqué lors d’une conférence de presse que plusieurs pays sont prêts à protéger les Afghans “en danger”.

Parmi les pays d’Amérique latine figurent également le Mexique, le Chili et le Costa Rica, et l’Albanie, le Canada, le Kosovo, la Macédoine, la Pologne, le Qatar, le Rwanda, l’Ukraine et l’Ouganda.

En outre, Price a souligné que plusieurs pays ont accepté ces dernières heures d’accueillir des vols militaires américains avec des évacués d’Afghanistan pour faire escale sur leurs territoires, notamment le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, le Qatar et le Royaume-Uni, entre autres.