Un milliard d’enfants en danger à cause du changement climatique (UNICEF)

Ces enfants sont exposés à “une combinaison fatale de chocs environnementaux et climatiques, avec une grande vulnérabilité due au manque de services d’eau et d’assainissement, de soins de santé et d’accès à l’éducation”, souligne le rapport. “Pour la première fois, on dispose d’une image complète de la manière dont les enfants sont vulnérables au changement climatique”, a indiqué la Directrice exécutive de l’UNICEF, Henrietta Fore qui a affirmé que les droits des enfants sont menacés car ils n’ont pas accès à l’air pur, à l’eau potable, à la nourriture, au logement et à l’éducation, sans compter le risque d’être exploités.

Le rapport de l’UNICEF comporte également l’indice de risque climatique des enfants, qui révèle des données marquantes: 240 millions d’enfants sont fortement exposés aux inondations côtières ; 400 millions de personnes sont fortement exposées aux cyclones ; 600 millions d’enfants sont fortement exposés aux maladies à transmission vectorielle; 815 millions d’enfants sont fortement exposés à la pollution par le plomb; 820 millions d’enfants sont fortement exposés aux vagues de chaleur ; 920 millions d’enfants sont fortement exposés au manque d’eau et 1 milliard d’enfants sont fortement exposés à des niveaux élevés de pollution atmosphérique.

D’autre part, les 10 nations qui émettent le plus de dioxyde de carbone sont responsables de 70% des émissions mondiales.

L’UNICEF rappelle que, par rapport aux adultes, les enfants ont moins de chances de survivre aux événements climatiques extrêmes et sont plus sensibles aux produits chimiques toxiques, aux changements de température et aux maladies. Un appel a été lancé par l’agence onusienne aux gouvernements et aux entreprises pour augmenter les investissements dans l’adaptation au climat, réduire les émissions de gaz à effet de serre et fournir aux enfants une éducation climatique afin qu’ils puissent s’adapter et se préparer aux effets du changement climatique.