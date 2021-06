Washington dévoile sa stratégie de lutte contre le terrorisme intérieur

La Maison Blanche a dévoilé mardi une “stratégie nationale” de lutte contre le terrorisme intérieur, au terme d’un examen complet ordonné par le président Biden, au premier jour de sa prise de fonction.

Le plan comprend un appel à renforcer les partenariats avec les forces de l’ordre et à endiguer le recrutement d’extrémistes, ainsi que des mesures jugées plus essentiels après l’assaut du 6 janvier contre le Capitole, dont une meilleure analyse des réseaux sociaux et la mise en place de programmes visant à renforcer l’éducation civique et à lutter contre la désinformation.