Washington annonce une aide militaire de 425 millions de dollars à l’Ukraine

Les États-Unis ont annoncé, vendredi, une nouvelle aide militaire de 425 millions de dollars à l’Ukraine. Cette assistance comprend notamment des capacités de défense aérienne supplémentaires, des munitions d’artillerie, des armes antichar et des munitions pour les systèmes de missiles sol-air, indique le Pentagon dans un communiqué.

L’aide comprend également des munitions pour les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, des obus d’artillerie et plus de 3 millions de cartouches de munitions et de grenades pour armes légères. L’annonce de cette nouvelle assistance survient au moment où les combats font rage entre troupes ukrainiennes et russes près des villes d’Avdiïvka, dans la région de Donetsk, de Sieverne, de Tonenke et de Pervomaïsk.

L’Ukraine a été visée pendant la nuit de jeudi à vendredi par une nouvelle attaque massive de drones lancés par la Russie, dont plus de la moitié ont été abattus, a affirmé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.