Vifs échanges entre une journaliste et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur BFMTV

Un échange très tendu a marqué ce mardi l’interview de la journaliste Apolline de Malherbe avec le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin sur BFMTV à propos du bilan sécurité du président Emmanuel Macron.

La journaliste interrogeait le ministre sur le bilan sécurité et atteintes au personne du quinquennat Macron: “Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillés un peu tard sur les questions de sécurité?”, citant les chiffres du ministère de l’Intérieur concernant les violences aux personnes, dont la “hausse de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse. Violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse en l’occurrence qu’on parle même d’explosion”

Visiblement agacé, le ministre répond: “votre présentation est très rapide et un peu populiste. (…) Non mais ne vous vexez pas, calmez-vous, madame, ça va bien se passer”.

“Je vous demande pardon?”, réagit Apolline de Malherbe, outrée. ”Ça va bien se passer”, répète alors Gérald Darmanin, avant de lancer “vous faites de la politique ou du journalisme ?”.

“Gérald Darmanin, attendez, comment vous me parlez?” s’indigne-t-elle. “Non mais pause, oh ! Comment vous me parlez ? C’est quoi le problème ? Je trouve ça sidérant votre manière de répondre, c’est presque une offense”.

Et au ministre d’ironiser: “J’ai regardé votre logo, je pensais qu’on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFMTV”.