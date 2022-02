JO-2022: positive au Covid, la ministre française des Sports annule son déplacement à Pékin

“J’ai été testée positive au Covid dans le cadre du protocole obligatoire avant le départ aux Jeux olympiques d’hiver. J’ai le cœur lourd de ne pas pouvoir aller soutenir nos athlètes et leur dire notre considération. Mes pensées sont avec eux. Je poursuis mes missions à distance”, a tweeté la ministre.

Maracineanu était la seule membre du gouvernement français à aller aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin (4-20 février). Aucun officiel français n’a assisté à la cérémonie d’ouverture.

La ministre avait déclaré lundi à la radio RMC qu’elle comptait se rendre en Chine “sans état d’âme”. “Aujourd’hui, nous sommes en dialogue avec les pays du monde entier”, avait-elle affirmé.

Décembre dernier, le ministre de l’Éducation et des Sports, Jean-Michel Blanquer, avait indiqué que la France ne boycotterait pas sur le plan diplomatique ces Jeux Olympiques d’hiver. Plusieurs pays notamment les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni avaient annoncé leur décision de boycotter diplomatiquement ces JO organisés par un pays qu’ils accusent de “violations” des droits de l’Homme et de perpétrer un “génocide” contre les Musulmans ouïghours du Xinjiang.