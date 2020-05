(Vidéo) Vaccins: Trump nomme le Marocain Moncef Slaoui, un “immunologiste de renommée mondiale”

Le président américain Donald Trump a officiellement nommé, vendredi à la Maison Blanche, le Marocain Moncef Slaoui comme Directeur scientifique de l’opération “Warp Speed” pour préparer “très rapidement” un vaccin pour la Covid-19.

Dr. Moncef Slaoui, a world-renowned immunologist, and General Gustave Perna, who currently oversees the U.S. Army Materiel Command, will join the leadership of Operation Warp Speed. pic.twitter.com/LlteCoBZqK

