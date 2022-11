Vatican: le Maroc participe à une rencontre sur des questions de préoccupation mondiale

Lors de cet événement, organisé à l’initiative du Secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les Etats et les organisations internationales et ministre des Affaires étrangères au Vatican, Paul Gallagher, l’ambassadeur du Maroc près le Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui, a mis l’accent sur l’impact négatif de la guerre en Ukraine sur l’économie mondiale et la population dans le monde en général et en Afrique, en particulier, soulignant la nécessité de promouvoir le dialogue pour parvenir à la paix et éviter les pertes humaines.

La diplomate a salué, à cette occasion, la position “exemplaire” du souverain pontife, qui ‘’ne cesse de dénoncer les répercussions désastreuses de la guerre sur la population civile et d’appeler à l’arrêt immédiat des hostilités’’.

‘’Le conflit en Ukraine ne doit pas faire oublier la situation dans d’autres pays, toujours sous haute tension, notamment la Palestine, particulièrement la ville d’Al-Qods, le Yémen et la Syrie’’, a-t-elle fait observer.

Mme Naji Mekkaoui a, par ailleurs, évoqué les répercussions des changements climatiques et de la guerre sur la sécurité énergétique et alimentaire mondiale, mais également sur l’immigration, notamment pour les pays de transit ou de première entrée.