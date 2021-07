Vaccination anti Covid-19 au Maroc : intégration des 25 ans et plus, suppression des conditions liées au domicile

Le ministère de la Santé a annoncé que la catégorie d’âge de 25 ans et plus bénéficiera désormais de la campagne de vaccination anti Covid-19 et que les conditions liées au domicile ne sont plus en vigueur.