“Le mensonge originel” d’Asmae El Moudir parmi les films sélectionnés à la 9è édition de Final Cut in Venice

“Le mensonge originel” ou “The Mother of All Lies”, un docu-fiction réalisé par Asmae El Moudir, figure parmi les six films en cours de réalisation sélectionnés à la 9ème édition de Final Cut in Venice, un programme de soutien organisé dans le cadre du Festival international du film de Venise, indique lundi le Centre cinématographique marocain (CCM).

“Depuis 2013, Final Cut in Venice offre un soutien à la post-production aux films originaires des pays africains et arabes”, relève le CCM dans un communiqué, notant que les films sélectionnés, trois fictions et trois documentaires, sont des coproductions entre plusieurs pays. “+Le mensonge originel+ est une coproduction entre le Maroc, le Qatar, et l’Allemagne”, précise-t-on.