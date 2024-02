USA : Trump remporte la primaire républicaine de Caroline du Sud, renforce son statut de favori

La victoire du magnat de l’immobilier dans le fief de sa rivale Nikki Haley a été projetée par les médias américains immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.

Avec cette défaite, Haley, qui représente une aile plus modérée du Parti républicain, essuie un cinglant revers dans l’État où elle a été gouverneure pendant six ans, selon les observateurs. Malgré ses défaites, la rivale de Trump s’accroche et compte rester en course pour le ticket du Grand Old Party.

Le milliardaire new-yorkais, qui détient une avance considérable dans les sondages d’opinion, avait remporté haut la main le caucus de l’Iowa et les primaires du New Hampshire.