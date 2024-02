Trump remporte haut la main la primaire de Caroline du Sud, Haley ne veut pas jeter l’éponge

L’ancien président Donald Trump a remporté, samedi, la primaire républicaine de Caroline du Sud, poursuivant sa quête de l’investiture du parti en vue des élections présidentielles de novembre prochain.

Trump, qui a reçu 59% des voix contre 39% pour sa rivale Nikki Haley selon les médias américains, a gagné jusqu’à présent l’ensemble des primaires et caucus du Parti républicain après s’être imposé dans l’Iowa, le New Hampshire, le Nevada et les îles Vierges.

La victoire du magnat de l’immobilier en Caroline du Sud, où Haley a été gouverneure à deux reprises, pourrait être la plus éclatante de cette campagne.

« C’était un peu plus tôt que prévu, et une victoire encore plus importante que prévu », a réagi le milliardaire new-yorkais à Columbia, peu après avoir été annoncé vainqueur de la primaire.

Accompagné de plusieurs dirigeants de l’État de la Caroline du Sud, dont le gouverneur Henry McMaster et le sénateur Tim Scott, Trump a déclaré « Je n’ai jamais vu le Parti républicain aussi uni qu’il l’est actuellement ».

Le résultat de samedi met la pression sur Haley, qui a souligné qu’elle n’a pas l’intention d’abandonner la course à la Maison Blanche.

« Lors de nos primaires républicaines, un très grand nombre d’électeurs disent vouloir une alternative. J’ai dit plus tôt cette semaine que quoi qu’il arrive en Caroline du Sud, je continuerais à être candidate à la présidence », a affirmé à Charleston l’ancienne ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU.

La prochaine étape de la course à l’investiture du GOP est le Michigan, où les républicains voteront mardi lors d’une primaire.

Selon les observateurs, Trump pourrait plier la primaire républicaine dès le « Super Tuesday », avec une quinzaine d’Etats qui votent le 5 mars.