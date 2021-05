Tahar Ben Jelloun sur CNews : “Il faut rappeler aux gens que Ceuta est une terre marocaine”

“Le Maroc n’a pas ouvert les frontières avec l’Espagne pour faire pression”, a affirmé l’écrivain Tahar Ben Jelloun, dimanche sur la chaîne française CNews, après l’afflux de migrants marocains à Sebta (Ceuta), estimant que “si le Maroc voulait vraiment punir l’Espagne et par ailleurs l’Europe, il aurait ouvert les autres frontières avec l’Espagne qu’il garde depuis 2007 avec 20.000 agents marocains qui les protègent de l’immigration clandestine”.

“Avez-vous ce qu’ont fait les soldats espagnoles ? Ils ont jeté des adolescents à la mer avec des bastonnades ?”, s’est-il indigné.

Et de préciser : “il faut rappeler aux gens que Ceuta est une terre marocaine. Elle est occupée par l’Espagne depuis plus de 500 ans”. “Est-ce que c’est normal qu’un pays européen aujourd’hui colonise en toute clarté, en toute simplicité deux villes marocaines ?”, s’est-il interrogé.

“ce n’est pas normal”, s’est écrié l’écrivain de renom.

Selon Tahar Ben Jelloun “l’origine de cette crise est ailleurs. Il est dans l’attitude de l’Espagne qui a admis sur son sil, le 18 avril dernier, un individu sous une identité totalement fausse et sachant pertinemment que cette personne est un ennemi juré du Maroc, c’est le chef du Polisario qui mène une guerre contre le Maroc, une guerre financée et armée par l’Algérie”.

Et de poursuivre, “l’Espagne savait très bien que l’affaire de l’intégrité territoriale du Maroc est une cause sacrée et que le Maroc se bat pour son Sahara”.

“Le vrai problème est de savoir si l’Espagne a envie de garder des relations normales avec le Maroc ou pas”, a-t-t-il poursuivi, avant de souligner que “l’Espagne a occupé le Sahara jusqu’en 1975 et puis elle dit +”n a rien à faire la dedans+. Après on apprend que l’Algérie a su parlé à l’Espagne et que le prix du gaz est beaucoup plus sympathique aux Espagnoles”.