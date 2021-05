France/Covid 19 : la pression sur le système hospitalier commence à s’alléger, le nombre de décès sous la barre des 100

Le nombre de malades du Covid-19 dans les hôpitaux français est passé samedi sous la barre des 20.000, un reflux observé également pour les malades en services de réanimation, selon des données publiées par Santé publique France.

Dans le détail, les hôpitaux de l’Hexagone accueillaient samedi 19.765 malades du Covid-19, dont 468 admis dans les dernières 24 heures.

C’est la première fois depuis le 27 octobre dernier que ce nombre est inférieur à 20.000, relève la même source.

Dans les services de réanimation, 3.544 patients sont admis, soit 87 de moins que vendredi.

Quant aux décès liés au Covid-19 dans les hôpitaux, ils enregistrent également une baisse passant en dessous de 100, avec 89 morts samedi.

Depuis son apparition en France, l’épidémie du coronavirus a fait 108. 526 décès au total dont 82.164 à l’hôpital.

Les autorités du pays misent beaucoup sur la vaccination pour pouvoir assurer le retour à une vie normale.

Jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une nouvelle accélération du calendrier vaccinal, avec l’ouverture de la vaccination à tous les adultes plus tôt que prévu, à partir du 31 mai.

Vendredi, la barre symbolique des un tiers de vaccinés a été dépassée en France.

Selon Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, “si on arrive en dessous des 5000 cas par jour au 15 juin en France, on passera un été beaucoup plus tranquille”. D’après lui, “c’est à partir de 50 à 60% de la population vaccinée que vous pouvez commencer à relâcher” les mesures barrières, et notamment le port du masque.