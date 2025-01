Sahara: Sao Tomé-et-Principe réitère sa « position constante » en faveur de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire

La cheffe de la diplomatie santoméenne, Mme Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, a réitéré, jeudi à Rabat, la position constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre a réaffirmé le plein soutien de Sao Tomé-et-Principe au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, et qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional.

Mme Amado Vaz a également salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara marocain. La cheffe de la diplomatie santoméenne s’est également félicitée des avancées significatives réalisées par le Royaume du Maroc en ce qui concerne le développement socio-économique des Provinces du Sud, à travers le Nouveau Modèle de Développement, qui favorise la stabilité, la sécurité et l’intégration régionale.

La position de Sao Tomé-et-Principe, telle que réaffirmée par Mme Amado Vaz, s’inscrit dans le cadre de la dynamique internationale, impulsée par le Roi Mohammed VI, en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Royaume sur son Sahara. De son côté, M. Bourita a remercié Mme Amado Vaz pour le soutien constant et ferme de son pays frère à la marocanité du Sahara, exprimé par nombreux hauts-responsables santoméens et dans maintes instances internationales et régionales.

Le ministre s’est également félicité de l’ouverture d’un Consulat Général de la République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe à Laâyoune, en janvier 2020.