Royaume-Uni: Liz Truss procède à la formation de son gouvernement

Comme Mme Truss, le nouveau Chancelier de l’Echiquier est un adepte de l’idéologie économique libérale et un fervent défenseur des baisses d’impôts et de l’économie de marché.

Les clés de la diplomatie britannique ont été remises à un ancien du ministère, James Cleverly, qui a déjà passé deux années comme secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, avant un bref passage comme ministre de l’Education.

Agé de 53 ans, il devra trouver une place au Royaume-Uni post-Brexit dans un monde multipolaire secoué par la guerre en Ukraine, mais aussi mener les négociations avec l’Union européenne concernant le statut post-Brexit de l’Irlande du Nord.

Au Home Office, c’est Suella Braverman, ancienne avocate de 42 ans qui a pris les commandes et qui devra gérer les fâcheuses questions des traversées illégales de la Manche et de l’externalisation des demandes d’asile au Rwanda. Le très populaire Ben Wallace, qui avait apporté un franc soutien à Truss durant sa campagne, a été maintenu à la Défense, alors que Therese Coffey hérite du ministère de la Santé et du titre de vice-Première ministre.