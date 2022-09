Remaniement ministériel partiel en Mauritanie

Un décret présidentiel en date du 06 septembre fait état d’un remaniement ministériel touchant les départements de l’Education nationale, de la Transformation numérique, de l’Agriculture, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’Equipement et des transports, de la Culture, de la jeunesse et des sports, de l’Environnement et du développement durable.

Ainsi, le chef de l’Etat mauritanien a nommé Adama Bokar Soko, ministre de l’Education nationale et de la Réforme du Système éducatif, Moctar Ahmed Yedaly, ministre de la Transition numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration, Yahya Ould Ahmed Waghf, ministre de l’Agriculture, Niang Mamoudou, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et Nany Ould Chrougha, ministre de l’Équipement et des Transports, Porte- parole du Gouvernement.

Mohamed Ould Soueidatt et Lalya Ali Camara ont été nommés respectivement ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et ministre de l’environnement et du Développement Durable.