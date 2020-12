Reconnaissance US de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, “le plus grand revers du polisario” depuis 1991 (El Pais)

La décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara constitue “le plus grand revers du polisario” depuis le cessez-le-feu décrété en 1991, souligne, samedi, le journal espagnol El Pais.

“La reconnaissance par Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara est un coup dur pour le polisario”, écrit encore le journal espagnol à grand tirage.

Le Maroc a réussi, ces trois dernières décennies, à renforcer sa position dans les domaines diplomatique et commercial et ce, grâce à “de puissantes alliances internationales”, affirme El Pais.

En plus, fait remarquer la publication espagnole, depuis 2007, date de la présentation par le Maroc à l’ONU de sa proposition visant l’octroi de l’autonomie au Sahara, le Conseil de sécurité de l’ONU a cessé d’utiliser le mot référendum dans ses résolutions et a changé de verbatim qualifiant de “crédible, pragmatique et réaliste”, la solution politique au conflit.

De cette manière, l’ONU soutient, depuis plusieurs décennies, la position du Maroc sur la question du Sahara, précise le quotidien espagnol.