Rapport annuel de la HACA: l’instance marocaine de régulation se distingue par la publication de 2 guides remarquables sur l’éducation au numérique

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a rendu public son rapport d’activité au titre de l’année 2022 en trois langues, arabe, français, amazigh. Ce rapport restitue l’essentiel de ses activités ainsi que les indicateurs pertinents sur l’évolution du paysage audiovisuel marocain.

Consciente des ravages de la désinformation et de la propagation des fake news, la HACA s’est par ailleurs distinguée par la publication de deux guides remarquables sur l’éducation au numérique, sous la houlette de Mme Narjis Rerhaye, membre du le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA).

Le groupe de travail « Régulation et médias numériques », présidé Mme Rerhaye, a élaboré un premier guide intitulé « Être connecté en toute sécurité». Des outils sont proposés dans ce guide pour développer le réflexe de vérification de l’information, déceler un contenu inapproprié, protéger ses données personnelles, ou encore ne pas être exposé à l’addiction numérique.

A l’aide d’illustrations, le guide explique également pourquoi le dialogue en toute confiance entre enfants et parents, l’exemplarité des adultes, l’instauration d’espaces sanctuarisés sans écrans à la maison ont toute leur importance.

Un deuxième guide aussi rigoureux a été élaboré par le même groupe de travail de Mme Rerhaye sur « La lutte contre la désinformation : Références, outils et pratiques ». Edité en arabe, en amazighe et en français, ce guide pédagogique est une contribution à mieux habiliter le citoyen connecté ou pas à débusquer la fausse information, à détecter le vrai du faux et à adopter les gestes barrière devant une fake news. A ce titre, il propose des listes de vérification pour apprendre à déconstruire une fausse information. Un petit dictionnaire de la désinformation est également proposé pour mieux appréhender cet univers du faux.

En matière de régulation des contenus audiovisuels, le rapport indique par ailleurs que le CSCA a pris suite à des plaintes reçues de tiers ou sur auto-saisines, 80 décisions relatives aux programmes diffusés par les radios et télévisions publiques et privées.

Le rapport note que, conformément à l’article 165 de la Constitution, la HACA veille au respect du pluralisme d’expression des courants d’opinion et de pensée dans le domaine de l’audiovisuel.

Dans ce cadre et sur la base des quatre relevés trimestriels du pluralisme de l’année 2022 établis et publiés par la HACA, la répartition du volume global de la prise de parole dans les programmes d’information (journaux et magazines) enregistré par catégories d’acteurs publics montre que la part des acteurs associatifs représente 39,41% de ce volume, suivis des acteurs politiques avec 38,11%, ensuite, les acteurs professionnels avec 15,71%, et enfin les acteurs syndicaux avec 6,77%.

Par ailleurs, la HACA a procédé au renouvellement de licence et à la signature des nouveaux cahiers des charges de 3 opérateurs privés issus de la première génération de licences en 2006, poursuit la même source.

Et de conclure qu’au 31 décembre 2022, l’offre audiovisuelle nationale publique et privée comprenait 13 chaines de télévisions et 34 stations de radio.

La HACA est composée du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle, organe délibérant, et de la Direction Générale de la communication audiovisuelle (DGCA), organe administratif et technique.