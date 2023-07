Rachida Dati: le discours royal, un cap clair et une vision généreuse pour le Maroc 

Centré sur l’esprit de sérieux auquel Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé Son Peuple, et sur la dignité à laquelle tous les citoyens ont droit, le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné un cap clair et une vision généreuse pour le Maroc.

Pays stable et innovant, le Maroc avance avec détermination vers l’avenir. Les mesures économiques très volontaires annoncées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI soulignent la solidité de l’économie marocaine et sa très bonne insertion dans les échanges internationaux. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours fait du développement des énergies renouvelables et des secteurs de l’industrie liés à l’économie verte une priorité de Son règne : sous Son impulsion, le développement au Maroc de la voiture à hydrogène sera un incontestable marqueur du caractère dynamique de l’économie marocaine.

Fidèle à Sa constante attention à la jeunesse, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a d’ailleurs réaffirmé Sa confiance dans son « génie créateur » et son « esprit novateur » : les encourageant « redoubler d’inventivité et de créativité », Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait des jeunes un pilier du développement économique du Royaume, gage d’une Nation généreuse et tournée vers l’avenir.

L’engagement rigoureux de la jeunesse marocaine est la garantie la plus sûre du développement du Royaume du Maroc et de son rayonnement international. Dans un hommage chaleureux à la Sélection marocaine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné sa performance exceptionnelle à l’occasion de la dernière Coupe du Monde de Football, et a annoncé la candidature commune du Maroc avec le Portugal et l’Espagne Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde de 2030 : cette proposition inédite d’une organisation commune par les trois pays témoignent du très bon climat diplomatique, dans un esprit de paix et de dialogue, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a développé sans relâche au cours des dernières années.

Dans un contexte de sécheresses répétées, avec le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, Sa Majesté le Roi Mohammed VI fait du Royaume du Maroc un modèle et un exemple à suivre partout dans le monde, s’agissant de la préservation de la ressource en eau. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec clarté et fermeté, a souligné Son attention à la mise en œuvre rigoureuse du Programme : « Nous ne tolérerons aucune forme de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion ou d’exploitation anarchique et irresponsable de l’eau. ».

Défenseur de l’unité de l’Etat-nation et de son intégrité territoriale, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a rappelé avec force Sa mobilisation sans égale en faveur des Provinces du Sud : la pertinence et la hauteur de vue de l’Initiative marocaine pour le Sahara, ainsi que les perspectives de paix et de développement qu’elles ouvrent pour les Provinces du Sud ont favorisé les multiples reconnaissances internationales de la souveraineté du Maroc sur ces Provinces, obtenues grâce à l’engagement sans faille de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Aujourd’hui, le Peuple Marocain célèbre fièrement le 24e anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône. Avec confiance, les Marocains renouvellent leur fidélité à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui conduit le Maroc vers la paix et la prospérité, dans un monde secoué de nombreuses crises. Ils manifestent leur attachement à leur Roi et se réjouissent de Ses réussites.

En cette journée d’allégresse, le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est une promesse de fidélité, de grandeur et d’engagement pour Son Peuple, la plus belle des promesses pour l’avenir du Maroc.