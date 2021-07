Quelque 161.000 personnes ont manifesté contre le pass sanitaire

Quelque 161.000 personnes dont 11.000 à Paris ont défilé samedi en France pour protester contre le pass sanitaire, soit davantage que samedi dernier, où 114.000 personnes avaient manifesté.

Selon un bilan communiqué par le ministère de l’Intérieur, il y a eu en province, “168 actions recensées qui ont mobilisé près de 150.000 personnes”. A Paris, a ajouté le ministère, ils étaient 11.000, en légère baisse par rapport au 17 juillet où 18.000 personnes avaient manifesté.

Face à une flambée des contaminations et la propagation du variant Delta, plus virulent et 60% plus contagieux, le président Emmanuel Macron avait annoncé de nouvelles mesures contraignantes dont l’obligation de se faire vacciner pour les travailleurs en contact avec les personnes fragiles sous peine de sanctions à partir du 15 septembre et l’élargissement du pass sanitaire dès le 21 juillet pour tous les Français de plus de 12 ans pour accéder notamment aux lieux de culture et les salles de sports.

Ces manifestations interviennent alors que 76% des Français approuvent les décisions du chef de l’Etat en rapport avec l’obligation vaccinale pour les personnels soignants et d’autres professions, selon un sondage Elabe pour BFMTV réalisé le 13 juillet.

L’extension du pass sanitaire (vaccination complète ou test négatif récent) recueille aussi une majorité d’approbations.