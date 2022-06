Qatar : le Maroc prend part à un programme pour former des conférenciers militaires qataris en droit humanitaire

Mme El Khamlichi contribue, avec d’autres experts internationaux, à l’encadrement des participants au programme, dont la première phase est axée autour de l’aspect juridique, tandis que la seconde se concentre sur l’aspect qualifiant.

A l’issue de la seconde phase, un certificat de conférencier approuvé notamment par le Comité national du Qatar et l’Institut des médias d’Al Jazeera sera attribué aux participants, leur permettant ainsi de donner des conférences éducatives sur le droit international humanitaire.

La participation du Maroc à ce programme s’inscrit dans le cadre de la coopération liant le Comité qatari du droit international humanitaire et son homologue au Maroc, conformément à un protocole d’accord signé entre les deux parties en 2016, a indiqué Mme El Khamlichi dans une déclaration à la MAP en marge de ce programme qui se poursuivra jusqu’au 11 juin, avec la participation du Comité international de la Croix-Rouge.

L’experte marocaine a souligné que la CNDIH figure parmi les principaux comités intervenant dans ce domaine au niveau du monde arabe du fait de ses nombreuses réalisations, ajoutant que la Commission est disposée à partager ses expériences avec ses homologues arabes.

A l’ouverture de ce programme, organisé par le Comité qatari du droit international humanitaire en partenariat avec le ministère qatari de la Défense, le ministre qatari de la Justice, Massoud Bin Mohamed Al Amiri, a déclaré que son pays accorde une grande importance aux principes du droit international humanitaire et à en assurer le respect, à travers ses contributions multiples au service de l’humanité et son soutien multiforme aux pays pauvres et ceux touchées par les conflits armés ou les catastrophes.

Pour sa part, Sherine Bollini, représentante du Comité international de la Croix-Rouge à Doha, a mis l’accent sur le rôle complémentaire que joue le Comité au profit des États engagés dans la promotion du droit international humanitaire en vertu des Conventions de Genève de 1949.

Dans le cadre de sa participation, l’experte marocaine Farida El Khamlich s’est vu décerner le blason du programme “Conférencière militaire” en reconnaissance de ses efforts pour faire avancer les actions de la CNDIH.