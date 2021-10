Plan de relance de l’UE: Plus de 34 milliards € approuvés pour les villes et les régions européennes

REACT-EU a été le tout premier instrument de NextGenerationEU à effectuer des paiements pour soutenir la relance dans les États membres, selon la Commission européenne.

“La politique de cohésion a été au premier plan pendant la phase d’urgence de la pandémie, et constitue une nouvelle fois l’une des principales politiques de relance dans l’UE. Les instruments de la politique de cohésion ont permis de fournir les équipements de santé nécessaires aux citoyens et d’apporter une aide vitale aux petites entreprises ainsi qu’une contribution essentielle à la transition numérique et écologique dans toute l’Union européenne”, s’est félicitée Elisa Ferreira, commissaire européenne à la cohésion et aux réformes.

En quatre mois, 86 % des ressources REACT-EU disponibles pour cette année ont été approuvées, relève l’exécutif européen. 21,7 milliards d’euros sont mobilisés par l’intermédiaire du Fonds européen de développement régional, 12 milliards d’euros par l’intermédiaire du Fonds social européen et 410 millions d’euros par l’intermédiaire du Fonds européen d’aide aux plus démunis, précise-t-on.

Le financement REACT-EU complète le train de mesures de l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus (CRII) de l’UE qui a mobilisé plus de 21 milliards d’euros pour répondre aux besoins économiques et sociaux urgents des secteurs les plus touchés par la pandémie de coronavirus, ajoute la Commission européenne.