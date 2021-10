Royal Air Maroc signe un accord de coopération avec la compagnie aérienne El Al

Air Maroc (RAM) et la compagnie aérienne israélienne El Al ont signé, récemment, un protocole de coopération (Mémorandum d’entente – MoU) visant à régir leurs relations afin d’offrir les meilleurs services à leurs clients. L’accord a été signé par Hamid Addou, Président Directeur Général de RAM et Avigal Soreq, Président Directeur Général de El Al, en marge de la 77ème assemblée générale de l’Association du Transport Aérien International (IATA) tenue récemment à Boston, et qui a regroupé des centaines de délégués et de dirigeants de compagnies aériennes, indique un communiqué de la compagnie nationale marocaine.

Cet accord intervient dans un contexte où RAM et El Al comptent opérer des services de transport aérien entre les deux pays à travers leurs deux hubs respectifs, à savoir l’aéroport Mohammed V de Casablanca et l’aéroport international Ben Gourion à Tel Aviv, fait savoir la même source, ajoutant que la compagnie nationale marocaine s’apprête justement à lancer, prochainement et dès que les conditions générales le permettront, une route aérienne directe entre Casablanca et Tel Aviv. La signature de ce mémorandum d’entente permettra aux deux compagnies d’explorer la possibilité de conclure un partenariat de “Codeshare” sur les lignes directes opérées entre le Royaume du Maroc et Israël, ainsi que sur les routes de leurs réseaux au-delà de leurs hubs respectifs, conclut le communiqué.