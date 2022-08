ONU: 10 personnalités nommées au 7è Groupe consultatif du Fonds pour la consolidation de la paix

“Conformément au mandat qu’a conféré l’Assemblée générale au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, le Secrétaire général a nommé 10 éminentes personnalités au septième Groupe consultatif du Fonds, pour un mandat de quatre ans, en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et entre les régions”, a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric dans un communiqué.

Les candidats sont désignés par les États membres, a-t-il dit.

Ces personnalités sont Emmanuel Asante (Ghana), Jingye Cheng (Chine), Kjersti Dale (Norvège), Mohammad Edrees ( Égypte), Lise Filiatrault (Canada), Macharia Kamau (Kenya), Sara Pantuliano (Royaume-Uni), Stéphane Rey (Suisse), Marriët Schuurman (Pays-Bas) et Almut Wieland-Karimi (Allemagne).

Le porte-parole a relevé, dans son communiqué, que les conflits et les turbulences politiques dans le monde montrent que la consolidation de la paix ne peut être mise sur le côté pendant que le monde lutte avec la pandémie de COVID-19, notant que le nombre des conflits violents est en hausse, les fragilités s’aggravent à cause des effets sanitaires et financiers de la COVID-19, et les autres risques, dont la crise alimentaire mondiale, se propagent.

“Maintenir les opportunités de consolider la paix est une tâche importante de la communauté internationale”, a-t-il ajouté.

Créé pour appuyer la programmation qui doit commencer avec rapidité et souplesse là où c’est nécessaire, le Fonds des Nations Unies est l’instrument financier de premier ressort pour maintenir la paix dans les pays et les situations à risque ou affectés par des conflits violents.

Sa stratégie 2020-2024, la plus ambitieuse jusqu’ici, est d’investir 1,5 milliard de dollars dans la consolidation de la paix sur une période de cinq ans. Le Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix reste attaché à travailler avec tous ses partenaires pour renforcer encore la consolidation de la paix, selon l’ONU.

De 2006 à 2021, le Fonds a alloué près de 1,67 milliard de dollars à 65 pays. En 2021, alors que se détériorait la situation politique et sécuritaire et que le monde était toujours en proie à la pandémie, le Fonds a approuvé un investissement record de 195 millions de dollars dans 32 pays, rappelle le porte-parole de l’organisation internationale.