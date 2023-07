Mondial féminin : Les Lionnes de l’Atlas s’inspireront de leurs homologues masculins (capitaine)

“Les Lions de l’Atlas ont atteint un stade de la compétition auquel personne ne les attendait. Ils nous ont inspirées et on va essayer de faire ce qu’ils ont fait et d’aller loin dans le tournoi”, a relevé Ghizlane Chebbak, dans une interview à la FIFA.

“L’équipe masculine nous a montré que rien n’était impossible si on se bat et si on reste concentrées. Les supporters marocains nourrissent une passion incroyable pour le football, comme nous les joueuses et les joueurs. Alors, on va tout faire pour leur donner du plaisir”, a-t-elle poursuivi.

La joueuse marocaine estime que le soutien inconditionnel dont elles ont bénéficié lors de la CAN féminine, ainsi que le souvenir des scènes de liesse qui se sont produites dans son pays lors de la Coupe du Monde masculine, seront une source de motivation supplémentaire en Australie où elles joueront leurs trois matches de groupe.

Les Marocaines ont obtenu en juillet une première qualification pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA après avoir réalisé la meilleure performance de leur histoire lors de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022.

Le Maroc entamera sa campagne en Coupe du Monde contre l’Allemagne, double championne du monde, le 24 juillet à Melbourne. Suivra, six jours plus tard, le match contre la République de Corée à Adélaïde, avant la dernière journée de la phase de groupes contre la Colombie à Perth le 3 août.