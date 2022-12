Mondial-2022: Ce Maroc, désormais difficile à arrêter (journal israélien)

Comme on s’y attendait face à l’Espagne, le Maroc a encore une fois signé une belle prestation, avec le soutien d’un des meilleurs publics du monde, un entraîneur local, et des ailiers capables de déstabiliser n’importe quelle équipe. Les Lions de l’Atlas ont éliminé l’Espagne et il n’est pas certain que leur bonhomme de chemin prenne fin en quart de finale, ajoute le journal.

“Haaretz” décrit, par ailleurs, l’ambiance dans le stade. “La vaste majorité des 40.000 supporters étaient des Marocains, actifs tout au long de la rencontre, en l’occurrence lorsqu’il s’agit de chanter l’hymne national du pays”, met en avant l’article.

Les aficionados marocains sont parmi les meilleurs du monde. En termes d’intensité, de qualité et d’encouragements…”, se félicite l’auteur de l’article.

Il a également mis en avant la manière avec laquelle ont joué les Lions de l’Atlas, en trouvant à chaque fois les solutions pour s’adapter à leurs adversaires.