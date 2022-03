Maroc-USA: un solide intérêt pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité régionales (Sous-Secrétaire d’Etat)

“Le Maroc et les États-Unis partagent un solide intérêt commun pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité régionales. Le ministre des Affaires étrangères et moi-même avons eu l’occasion aujourd’hui de discuter d’un large éventail de priorités dans notre relation bilatérale”, a relevé la responsable américaine, lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Mme Sherman, qui a eu des consultations politiques avec M. Bourita et a co-présidé avec lui une session du dialogue stratégique Maroc-États-Unis sur les questions politiques régionales, n’a pas manqué de souligner la qualité des relations d’amitié entre les deux pays.

Il s’agit de “la plus longue relation diplomatique ininterrompue de l’histoire des États-Unis, depuis le Traité de Paix et d’Amitié de 1787”, s’est félicitée la responsable à l’occasion de sa première visite en qualité de sous-secrétaire d’Etat.

Outre la coopération en matière de lutte contre la pandémie de la Covid-19, les échanges ont porté sur le partenariat “essentiel” en matière de sécurité et de défense, sur le leadership du Maroc dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales et sur l’engagement commun en faveur de la promotion des droits des femmes.

“Les États-Unis sont fiers de soutenir la campagne de vaccination très réussie du Maroc”, a déclaré la responsable américaine, soulignant le leadership du Roi Mohammed VI dans la mise en oeuvre d’un “agenda de réformes de grande envergure”.

S’agissant de la question du Sahara marocain, Mme Sherman a exprimé le ferme soutien de Washington et de Rabat aux efforts de l’Envoyé Personnel du Secrétaire général de l’ONU, M. Staffan de Mistura, mettant en avant la position constante des Etats-Unis concernant le plan d’autonomie proposé par le Royaume en 2007, en tant que solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

“Nous continuons à considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, et en tant qu’approche pouvant répondre aux aspirations des populations de la région”, a déclaré la diplomate américaine.

Revenant sur le partenariat en matière de sécurité et de défense, la responsable a rappelé que le Maroc a participé à plus de 100 exercices et événements militaires avec les États-Unis chaque année. “La planification d’African Lion 2022, notre plus grand exercice annuel de formation en Afrique, est en cours. Nous sommes reconnaissants envers le Maroc qui continue d’accueillir cet événement”, a-t-elle dit.

“Les États-Unis saluent également le rôle positif du Maroc pour le soutien des efforts de l’ONU dans le processus politique en Libye et l’accueil du dialogue inter-libyen”, a-t-elle poursuivi, se disant heureuse du fait que sa visite dans le Royaume coïncide avec la commémoration de la journée internationale des femmes.

Sur ce sujet, Mme Sherman a indiqué que les discussions avec M. Bourita ont porté sur l’engagement commun en faveur de l’égalité des sexes et de la promotion des droits des femmes et des filles.

La session du Dialogue Stratégique a été l’occasion pour les diplomaties américaine et marocaine de passer en revue une série de questions d’intérêt commun, dont la coopération sécuritaire et en matière des droits de l’Homme, et de couvrir des questions d’ordre régional ayant trait au Sahel, à la Libye et à l’Ukraine.

Ladite session a été sanctionnée par un communiqué conjoint qui a mis en avant le soutien de Washington au plan d’autonomie proposé par le Royaume ainsi qu’au rôle régional du Maroc en matière de coopération sécuritaire.