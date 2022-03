Le festival “Arabofolies” de l’IMA s’ouvre à Paris avec la participation d’artistes marocains

Cette nouvelle édition d’Arabofolies, un festival musical, des arts et des idées, se poursuit jusqu’au 20 mars. Elle met les femmes au centre et la poésie au cœur des projets qu’elle présente à l’IMA et dans ses lieux partenaires.

La chanson populaire marocaine y sera représentée par un concert hors les murs baptisé “Kabareh Cheikhats, l’hommage des hommes aux cheikhates marocaines” dans lequel des hommes habillés de robes et d’accessoires chatoyants, et maquillés comme des stars de cinéma manipulent des marionnettes, jouent des instruments (violon, oud, guembri et percussion) et interprètent un répertoire qui parcourt les siècles, de la musique juive marocaine au chaâbi, de la Aïta à L’hamdaoui, indique l’IMA.

Le public sera également au rendez-vous avec un concert de Khtek, nouveau visage du rap marocain au féminin et de Stormy, l’un des talents les plus prometteurs d’Afrique du Nord, pour être “en prise directe avec les vibrations électrisantes des quartiers populaires de Rabat, portrait d’une génération qui exprime ses colères et ses espoirs et affirme une identité sans compromis”.

La chanteuse et musicologue franco-marocaine Françoise Atlan offrira un voyage poétique et musical, dans le cadre d’une conférence-chantée, le 17 mars, en préambule au concert qu’elle donnera avec l’Orchestre Abdelkrim Rais de Fès dirigé par le Maître Mohamed Briouel.

Toujours dans le cadre de cette édition, l’IMA rendra hommage au philosophe, romancier, essayiste, journaliste au Monde, Edmond Amran El Maleh, avec une rencontre en trois temps : un débat autour de son œuvre, des lectures d’un choix de ses textes, et une performance artistique animée Saïd El Mesnaoui et sa troupe de Gnawa.

Le festival propose aussi des concerts représentant différents styles musicaux issus d’autres pays arabes ainsi que des soirées Arabic Sound System, pour faire connaître des scènes électro très inspirées, en résonance avec le monde arabe.