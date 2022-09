Maroc: Toufiq reçoit Cheikh Dahiru Usman Bauchi, un des grands dignitaires de la Tariqa Tijaniya au Nigeria

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, Cheikh Dahiru Usman Bauchi a exprimé sa fierté des liens spirituels solides unissant le Royaume à la Tariqa Tijaniya.

Il a également exprimé ses vifs remerciements au Maroc pour les actions menées en faveur de la Tariqa Tijaniya.

Pour sa part, Amine Usman Bauchi, qui fait partie de la délégation et fils de Cheikh Dahiru Usman Bauchi, a souligné que cette visite au Maroc, empreinte de spiritualité et marquée du sceau de la fraternité, se veut l’occasion de renouveler les relations entre le Royaume et les tidjanes au Nigeria.

Il a aussi tenu à rendre un hommage appuyé au Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour Son action inlassable en faveur de la Tariqa Tijaniya au Nigeria.

De son côté, M. Toufiq a mis en avant les liens de fraternité sincère unissant le Royaume aux musulmans et à la Tariqa Tijaniya au Nigeria, rappelant la fidélité indélébile ayant toujours marqué les relations entre leurs ancêtres, d’une part, et l’illustre Famille Royale et la Tariqa Tijaniya au Maroc, d’autre part.

Il a fait savoir que Cheikh Dahiru Usman BauchI se rendra, durant son séjour dans le Royaume, à la ville de Fès où il accomplira la prière du vendredi et se recueillera sur la tombe de Sidi Ahmed Tijani.

Conduisant une importante délégation composée de 15 membres de la Tariqa Tijaniya dans la République fédérale du Nigeria, Cheikh Dahiru Usman Bauch effectuera aussi une visite à la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains au Maroc.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renouvellement et du renforcement des relations spirituelles et religieuses liant les Chioukhs de la tariqa tijaniya au Nigeria au Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, à la lumière des constantes religieuses communes qui incarnent la profondeur des liens spirituels entre les musulmans dans les pays africains, notamment entre la République fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc sous le leadership du Roi Mohammed VI.