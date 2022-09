Maroc: Approbation de propositions de nomination à de hautes fonctions

Au niveau du ministère de l’Équipement et de l’eau, Ait Ihdad Abdelkrim a été nommé directeur des aménagements hydrauliques, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Pour ce qui est du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences- département de la formation professionnelle, El Sebbak Mohammed a été nommé Directeur des affaires administratives et ressources humaines, a ajouté M. Baitas.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Bahi El Houssine a été nommé directeur de l’Institut royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports.

Quant au ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts- département de la pêche maritime, Driss Tazi a été nommé directeur de la formation maritime, des gens de mer et du sauvetage, selon le ministre.