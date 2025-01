Un accord de cessez-le-feu conclu entre Hamas et Israël, âprement négocié par les médiateurs internationaux

« Il est impératif que ce cessez-le-feu lève les importants obstacles sécuritaires et politiques à l’acheminement de l’aide humanitaire à travers la bande de Gaza pour que nous puissions soutenir une augmentation majeure de l’aide humanitaire d’urgence », a déclaré Antonio Guterres à la presse.

Et de souligner que la priorité était d’« »alléger les souffrances immenses causées par le conflit ».

Au 18 septembre 2024 , au moins 41 020 Palestiniens sont tués, dont 14 100 enfants, et plus de 10 000 Palestiniens sont portés disparus, selon le ministère de la Santé de Gaza et l’UNICEF. Au moins 93 778 personnes sont blessées.