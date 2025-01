La France veut construire un nouveau patrouilleur pour protéger ses littoraux

« L’État a décidé de confier au chantier naval de la Socarenam de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), la construction d’un nouveau patrouilleur pour les Affaires maritimes », a déclaré aux médias la ministre qui devrait se rendre dans la journée sur ce site situé dans le nord de la France.

« C’est évidemment une excellente nouvelle pour les 250 salariés de cette entreprise d’excellence et plus largement pour le Boulonnais, puisque c’est du travail, c’est 25 millions d’euros de commandes pour ce territoire », a-t-elle ajouté.

Le nouveau navire qui fera 54 mètres, sera un des plus grands patrouilleurs français des Affaires maritimes.

Sa construction sera achevée d’ici 2028, selon la ministre qui promet « des avancées technologiques » pour ce patrouilleur « bas-carbone ».

« Il aura une propulsion à voile qui n’est pas évidemment principale puisqu’il y aura des moteurs. Mais cette voile permettra d’utiliser et de consommer beaucoup moins de carburant. Et donc on est ici à la pointe de la technologie », a précisé Mme Pannier-Runacher.

D’après la ministre, le patrouilleur aura « des missions de sauvegarde, d’abord en mer », et « des missions de contrôle et de lutte contre toute forme de trafic ou d’activité illégale », notamment « la pêche illégale et le narcotrafic ».

« C’est un investissement qui est essentiel pour garantir la sécurité des Françaises et des Français et protéger nos littoraux de toute forme de danger qui pourrait provenir de la mer », conclut la ministre.