La Chine étend son réseau d’accords de libre-échange à 30 pays et régions

Dernier en date, l’ALE Chine-Maldives est entré en vigueur le 1er janvier 2025 supprimant les droits de douane sur plus de 95% des échanges commerciaux entre les deux pays, a indiqué le porte-parole du ministère He Yadong lors d’une conférence de presse.

Cet accord facilite notamment l’exportation de navires ainsi que de produits électroniques et agricoles chinois, tandis que les Maldives bénéficient d’un accès préférentiel au marché chinois pour leurs produits de la mer, fruits à coque et artisanat en bois, a-t-il précisé.

Le protocole actualisé de l’ALE Chine-Singapour, effectif depuis le 31 décembre 2024, adopte une approche par liste négative pour les services et l’investissement, renforçant l’ouverture des marchés manufacturiers et réduisant les restrictions dans le secteur des services, a-t-il ajouté.

L’approche par liste négative est une méthode de négociation commerciale qui considère que tout ce qui n’est pas explicitement interdit ou restreint dans l’accord est automatiquement autorisé et ouvert aux investissements ou aux échanges.

He Yadong a également souligné l’impact significatif du Partenariat régional économique global (RCEP), le plus grand accord de libre-échange au monde, sur le commerce régional.

Le RCEP regroupe 15 pays d’Asie et du Pacifique, à savoir la Chine, le Japon, la Corée, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam). Les échanges avec les membres du RCEP ont représenté plus de 30% du commerce total chinois atteignant 12,7 billions de yuans (1,74 billion de dollars) en 2023, soit une augmentation de 6,3% par rapport à 2021, a-t-il fait savoir.

Sur les onze premiers mois de 2024, les échanges commerciaux au sein du RCEP ont atteint 12 billions de yuans, en hausse de 4,4% sur un an, a-t-il affirmé.