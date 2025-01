Riyad abrite la 4è réunion internationale des ministres en charge des affaires minières

Cette réunion qui se tient dans le cadre de la Conférence minière internationale prévue du 14 au 16 janvier, examinera les questions relatives au secteur minier et à l’industrie des métaux, ainsi que les moyens de répondre à la demande de plus en plus croissante de métaux stratégiques et critiques.

Ce conclave sera l’occasion de prospecter les nouvelles opportunités de développement dans les pays producteurs de métaux.

Parmi les questions qui seront discutées figurent les progrès réalisés au cours de l’année écoulée sur les trois initiatives de la réunion ministérielle qui comprennent l’élaboration d’un cadre stratégique pour les minéraux critiques afin de consolider les bases de coopération et accroître la valeur ajoutée dans les pays producteurs en utilisant les technologies modernes et les énergies renouvelables, dans un cadre qui assure la durabilité et la transparence des chaînes d’approvisionnement, le renforcement des capacités et le développement des ressources humaines, indique le ministère saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales.

Plus de 50 organisations internationales gouvernementales et non-gouvernementales, ainsi que des associations de négoce de matières premières et des hauts dirigeants de l’industrie minière mondiale, participeront également à la réunion, ce qui témoigne de l’envergure international de cet événement.