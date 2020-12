Maroc: le tourisme balnéaire promis à un bel avenir dans la région Guelmim-Oued Noun (ministre)

La ministre, qui était accompagnée du wali de la région, Mohamed Najem Abhay, a appelé à l’encouragement de l’investissement dans le secteur du tourisme balnéaire dans cette région, connue pour ses belles plages et sites touristiques.

Dans une déclaration à la presse, elle a souligné que sa visite dans la région de Guelmim-Oued Noun a pour objectif de s’informer des projets et infrastructures touristiques réalisés au cours des dernières années, et d’examiner avec les autorités locales et les opérateurs les moyens de donner une forte impulsion aux investissements dans le secteur touristique.

A Tan-Tan, Mme Fettah Alaoui s’est rendue à l’embouchure de l’Oued Chbika, la corniche d’El Ouatia et l’embouchure de Tan-Tan.

Au cours de sa visite de deux jours dans la région de Guelmim-Oued Noun, la ministre du tourisme a supervisé la signature d’une convention de partenariat pour le développement du tourisme naturel et rural, visant en particulier à réaliser des projets touristiques dans la commune d’Abayno (province de Guelmim) pour un montant de 70 millions de dirhams (MDH).

La convention a pour objectif d’aménager deux stations thermales dans cette commune et réaliser un hôtel, un café, un espace de repos, des espaces extérieurs et un parking.

La ministre a également effectué une visite de terrain dans plusieurs sites touristiques, notamment à Abayno et la Plage blanche (province de Guelmim), ainsi que dans les plages de Legzira et d’imim Turgaet, et la corniche de Sidi Ifni.