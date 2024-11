Maroc : le secteur du tourisme se dote de sa Banque de projets (ministère)

Dans le cadre de la feuille de route du tourisme 2023-2026, la Banque de Projets Tourisme, accessible via la plateforme https://banqueprojetstourisme.ma/, propose un catalogue de plus de 200 projets types servant de modèles inspirants et duplicables à travers le territoire, indique le ministère dans un communiqué.

Avec un objectif de 600 projets à terme, cette initiative vise à enrichir l’offre d’expériences touristiques dans différentes zones du pays, précise la même source.

Chaque projet est minutieusement détaillé et inclut le montant d’investissement estimé, le chiffre d’affaires attendu, la rentabilité opérationnelle, et même les emplois projetés. Les opportunités d’investissement varient de 100.000 dirhams à 10 millions de dirhams (MDH), s’adressant ainsi à un large éventail d’investisseurs.

« La Banque de Projets Tourisme vient compléter l’écosystème existant de mesures incitatives. Face aux nombreuses opportunités qu’offre le secteur touristique marocain, cette plateforme innovante simplifie considérablement le processus d’investissement », a dit la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

Ladite banque de projets permet d’identifier rapidement les projets les plus prometteurs grâce à un système de filtres par région, par type d’activité et par filière touristique, a-t-elle poursuivi, ajoutant que la plateforme met également à disposition des fiches projets détaillées et prêtes à l’emploi, offrant ainsi une solution clé en main aux investisseurs potentiels.

La Banque de Projets Tourisme ne se contente pas de présenter des opportunités. Elle oriente également les investisseurs vers un accompagnement complet. De l’idée initiale à la réalisation, en passant par un accès facilité aux subventions de l’État, la plateforme simplifie considérablement le parcours entrepreneurial.

Couvrant les 14 filières thématiques et transverses de la Feuille de Route, la Banque de Projets Tourisme met l’accent sur l’innovation et la durabilité.

Elle propose des concepts uniques et attractifs, dont des activités maritimes (excursions d’observation des dauphins, sorties en bateau à fond de verre, pêche sportive…), des activités de divertissement (cinéma en plein air, mini-golf nocturne…) et des sports aériens (parapente, parachutisme, tours en hélicoptère…).

Il s’agit aussi d’expériences innovantes comme le Zoo 4.0 avec réalité augmentée, les circuits de produits du terroir (argan, cerises, épices)…, en plus d’activités sportives et bien-être (surf sur sable, observation ornithologique, wingsuit, via ferrata, saut à l’élastique, sablothérapie…).

Les projets disponibles allient authenticité, technologie et pratiques durables, répondant ainsi aux aspirations d’une nouvelle génération d’entrepreneurs conscients des enjeux environnementaux.

La Banque de Projets Tourisme s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large de développement territorial. En orientant les investissements vers des projets rentables et à fort potentiel, elle contribue à renforcer l’attractivité de toutes les régions du Maroc, en parfaite concordance avec les potentialités touristiques de chaque région.