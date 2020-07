Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et la Cour suprême de l’Inde ont signé, vendredi à Rabat, une convention de coopération dans le domaine judiciaire, particulièrement en matière informatique et numérique.

Maroc: Le CSPJ et la Cour suprême de l’Inde renforcent leur partenariat dans les domaines judiciaire et numérique

Cette convention signée par le premier président de la Cour de cassation, président délégué du CSPJ, Mustapha Fares et l’ambassadeur de l’Inde à Rabat, Shambhu Kumaran, permettra aux deux parties d’échanger et de tirer profit de leurs expériences et expertises dans le domaine des technologies informatiques et numériques.

Selon M. Fares, l’ambition est de promouvoir le rôle du pouvoir judiciaire, particulièrement dans le domaine des technologies informatiques et de programmation, ainsi que de partager les nouveautés et les connaissances en matière de la justice numérique.

“Il s’agit de domaines stratégiques importants dans lesquels nous nous engageons avec sérieux et responsabilité afin de relever les défis futurs avec efficacité et efficience”, a-t-il dit, se félicitant de l’excellence des relations historiques et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République de l’Inde.

M. Kumaran a, pour sa part, indiqué qu’il s’agit d’une belle occasion pour partager les connaissances et échanger les expériences et les expertises entre le Maroc et l’Inde dans le domaine de la justice et, particulièrement, en matière des technologies de l’informatique et du numérique.

L’ambassadeur qui s’est, également félicité des relations historiques profondes et des liens d’amitié entre les deux pays, a mis en avant le rôle fondamental des technologies de l’informatique, de la programmation et du numérique dans le domaine judiciaire.